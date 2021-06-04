Direksiyon hakimiyetini kaybedince dereye uçtu: 1 yaralı

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( KOCAELİ )- Hem yaralandı hem ceza yedi KOCAELİ



- Kocaeli’de seyir halindeki araç sürücüsünün bir anda direksion hakimiyetini kaybetmesi sonucunda dereye uçtu. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücüye, muayenesiz ve sigortasız araç kullanmaktan ceza kesildi. Olay İzmit ilçesi, Karadenizliler Mahallesi Elzem Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Y. İdaresindeki Chevrolet marka 41 VA 562 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda dereye uçtu. Dereye düşen araç içerisindeki sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevke dildi. Olay yerine elen itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücüye 652 lira araç muayenesi ve sigortası olmadığı gerekçesi ile ceza kesildi. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

