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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır refüje çarpıp karşı şeride geçti

Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır refüje çarpıp karşı şeride geçti

Tırdan detay

( ERZURUM ) ERZURUM

Trafik Kazası Bild Direksiyon 


- Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tır, yolun ortasında karşı şeride geçerek durabildi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Aşkale İlçesi Eski Cirit Meydanı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 31 NE 717 Plakalı Tır, A sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu önce yol ortasında bulunan refüje ardından karşı şeride geçerek makaslayarak durabildi. Kazada can kaybı yaşanmazken sabah erken saatlerinde yolun boş olması da olası bir faciayı engellemiş oldu. (CD-AT)
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