Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

-Yaralı detay



( RİZE ) RİZE



- Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Rize merkezde Atmeydanı Mahallesinde meydana gelen olayda Güney Çevre Yolu üzerinde seyreden Yavuz Pınar yönetimindeki 53 DJ 661 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kaza sonucu araç içinde bulunan Muhammet Ali Kulaksız, olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Yavuz Pınar ise yaralı olarak Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Muhammet Ali Kulaksız'ın, İŞKUR İl Müdürlüğünde ulaştırma görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. (HFD-

