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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yağmur suyu kanalına düştü
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yağmur suyu kanalına düştü

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yağmur suyu kanalına düştü

Kaza yapan araç

Yağmur Trafik Kazası Direksiyon Yağmur Suyu 

-Polis ekipleri
-Kazanın olduğu yol

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Derbent mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi U. idaresindeki 55 AV 013 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Remzi U. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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