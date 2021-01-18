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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü uçurumun kenarında son anda durabildi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü uçurumun kenarında son anda durabildi

Aracının çekilme anı

Sağlık Ekibi Kadın Polis Polis Ekipleri Kar Yağışı Direksiyon 

-Sürücülerin görüntüsü
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Çankaya ilçesinden kar yağışından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçurumun kenarında bariyerlere çarparak son anda durabildi. Kaza Ankara’nın Çankaya İlçesi Yaşamkent Mahallesi 3230’uncu sokakta meydana geldi. 3222’inci caddede 06DM3285 plakalı otomobiliyle hareket halinde olan sürücü Dilan E. 3230’uncu sokağa geldiği esnada yollarında kar sebebiyle kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere doğru ilerledi. 50-60 metre kayan otomobil bariyerleri de geçerek 30 metre yükseklikte asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü Dilan E. ve araçta bulunan Ceyda P. İsimli kadın polis ekiplerince çıkarıldı. Otomobilde bulunan sürücü ve arkadaşında bir yaralanma olmaz iken, araç olay yerine çağırılan çekici marifetiyle çekildi.
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