Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil ile evin bahçesine uçtu

-Takla atan araç

-Polis ekiplerinin incelemeleri

-Sürücünün polise ifadesi

-Aracın çekici ile kaldırılması



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç evin bahçesine uçtu. Kaza, ilçeye bağlı Gülüç Beldesi Bekyeri Mahallesinde meydana geldi. Bekyeri Caddesinde seyir halinde olan 06 EYS 28 plakalı araç rampadan yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, evin bahçesine uçarak takla attı. Araçta bulunan sürücü Bahadır Ö. (41) kazayı yara almadan atlatırken, eşi Seher Ö. ve kızı Elif Ö.’de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Seher Ö. ve Elif Ö. kazanın şokunu yaşarken, ekipler yardımıyla ambulans ile evlerine götürüldü. Yağış sonrası kayganlaşan yolda savrulan araç yol kenarındaki briketleri de kırdığı ve takla atan aracın camlarının da patladığı görüldü.

Sürücü Bahadır Ö. kaza anını polis ekiplerine anlatırken, trafik ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olay yerine gelen çekici yardımıyla bahçeden kaldırıldı. (İYA-



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