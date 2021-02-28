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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kanala düştü

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kanala düştü

Kanala düşen araçtan farklı açılardan görüntü

Kanald İlk Müdahale Sulama Kanalı Polis Ekipleri Direksiyon 

-Polis ekiplerinden farklı açılardan görüntü
-Olay yerinden farklı açılardan görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tel örgüleri aşarak kanala düştü. Araçta bulunan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kanaldan çıkartıldı. Kaza, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi Ali Dartanel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fatih Yılmaz idaresindeki 07 AJF 281 plakalı otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, tel örgü ve ağaçları aşarak sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdiven yardımı ile indiği sulama kanalında araç içerisinde bulunan sürücü Fatih Yılmaz ile yolcu olarak otomobilde bulunan Ahmet Yılmaz ve Semanur Bayandır çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralı Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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