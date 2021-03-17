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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü iş yerine çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü iş yerine çarptı

OLAY YERİ GÖRÜNTÜLER

Elektrik Trafosu Trafik Kazası Onarım Çalışması Direksiyon Trol 

-OLAY YERİ DETAY GÖRÜNTÜLER

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü iş yerine çarptı. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil yolu üzerinde Ünye istikametine gitmekte olan Ercan Ş.(18) idaresindeki 06 MDV 87 plakalı otomobil, yanından geçen minibüsün sıkıştırmasıyla kontrolünü kaybederek iş yerine çarptı. Kaza sırasında kaldırımda bulunan elektrik trafosunda da hasar oluştu. Olay yerine gelen YEDAŞ ekipleri trafoda onarım çalışması başlattı. Kaza maddi hasarla atlatıldı. (HA-SLH-
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