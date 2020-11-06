Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü çöp konteynerına çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü çöp konteynerına çarptı

Sürüceye sağlıkçıların müdahalesi

Polis Sağlık Ekipleri Sağlıkçı Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-Sürücü ambulansa bindirilişi
-Motosiklet ve çarptığı yer detay
-polisin çöpün olduğu yerden kaldırması

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerına çarptı. Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Cemal Gürsel mahallesinde Cengiz H. kullandığı plakası belli olmayan motosiklet , sürücünün kontrolünden çıkarak çöp konteynerına çarpıp sürüklendi . Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı