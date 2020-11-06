Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü çöp konteynerına çarptı

-Sürücü ambulansa bindirilişi -Motosiklet ve çarptığı yer detay -polisin çöpün olduğu yerden kaldırması
( HATAY ) HATAY
- Hatay’ın Samandağ ilçesinde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerına çarptı. Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Cemal Gürsel mahallesinde Cengiz H. kullandığı plakası belli olmayan motosiklet , sürücünün kontrolünden çıkarak çöp konteynerına çarpıp sürüklendi . Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
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