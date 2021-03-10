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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı

Aracın kaza alanı

İlk Müdahale Jandarma Direksiyon 

-Aracın ezilen kısmı
-aracın yuvarlandığı yer

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.Şenoba'dan Uludere merkeze doğru seyir halinde olan ve içinde ikisi çocuk 5 kişinin bulunduğu M.B. hakimiyetindeki 73 AAJ 651 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından 112 sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine gelerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sol tarafı ezilen araçta bulunan 5 kişinin ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, 1 çocuğun ise Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtildi.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
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