Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç menfeze uçtu

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç menfeze uçtu

kaza yerinden genel ve detay görüntüler

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-kaza yapan araçtan görüntüler
-polis ekipleri
-genel ve detay görüntüler

( GAZİANTEP )- Kazada araçta bulunan 7 kişiden 4'ü yaralandı GAZİANTEP

- Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolan aracın taklalar atarak menfeze uçması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Tutluk-Yeşilvadi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman D. idaresindeki 27 UM 828 plakalı Renault marka araç, Tutluk yolundan Yeşilvadi yoluna doğru hareket halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç savrularak taklalar attıktan sonra menfeze uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.
Araçtaki 7 kişiden 4'ü yaralandı Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sırasında araçta bulunan ve kazada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 2'si çocuk 4 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement