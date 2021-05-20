Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç menfeze uçtu

-kaza yapan araçtan görüntüler

-polis ekipleri

-genel ve detay görüntüler



( GAZİANTEP )- Kazada araçta bulunan 7 kişiden 4'ü yaralandı GAZİANTEP



- Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolan aracın taklalar atarak menfeze uçması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Tutluk-Yeşilvadi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman D. idaresindeki 27 UM 828 plakalı Renault marka araç, Tutluk yolundan Yeşilvadi yoluna doğru hareket halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç savrularak taklalar attıktan sonra menfeze uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Araçtaki 7 kişiden 4'ü yaralandı Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sırasında araçta bulunan ve kazada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 2'si çocuk 4 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

