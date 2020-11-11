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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kaza yaptı

Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü kaza yaptı

-Kaza alanından detay

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--Caddeden detay
--Yaralının ambulansa binişi
--Sağlık ekipleri detay
--Kaza yapan araç detay
--Ambulansın gidişi

( ANTALYA ) -- Antalya’da trafik kazası: 1 yaralı ANTALYA

- Antalya’da otomobiliyle seyir halinde ilerlediği sırada rahatsızlanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza, Altındağ Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ES 157 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Otçu seyir halinde ilerlediği esnada bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Otçu, önce seyir halinde ilerleyen önündeki otomobile iki kez arkadan hafif şekilde çarptı. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden Otçu, karşı şeride geçip kaldırıma çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Otçu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. (HFV-
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