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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana böyle daldı

Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana böyle daldı

kaza anı

İlk Müdahale Medikal Kalp Krizi Polis Ekipleri Direksiyon 

-kaza yapan araç
-medikal dükkanı
-olay yeri
-polis ekipleri

( ZONGULDAK )- Şoför ve eşi kazada yaralandı ZONGULDAK

- Zonguldak’ta direksiyonda kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücü medikal dükkanına girdi. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü kalp krizi geçiren 67 EP 563 Skoda marka araç kontrolden çıkınca medikal dükkanının içerisine girdi. Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi yaralandı. Dükkan sahibi ise üzerine gelen aracı görünce bir anda büyük korku ve şaşkınlık yaşadı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerme sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler sürücü ve eşine olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken araç çekici yardımıyla dükkandan çekildi.
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