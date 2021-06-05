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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren taksici, deniz kenarına uçtu

Direksiyon başında kalp krizi geçiren taksici, deniz kenarına uçtu

Araçtan görüntü alınması

Hastane Masaj Kalp Krizi Kalp Masajı Direksiyon 

-Yaralıya müdahale edilmesi
-Olay yerinin çekilmesi
-Yaralının hastaneye kaldırılması
-Detaylar
-ölen adamın fotoğrafı

( KASTAMONU )- Deniz kenarına uçan taksici hayatını kaybetti KASTAMONU

- Kastamonu'nun Cide ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, yoldan çıkarak deniz kenarına uçtu. Hastaneye kaldırılan sürücü, hayatını kaybetti.Bartın’dan Kastamonu’nun Cide ilçesine dönen Hüseyin Baş idaresindeki 37 T 6060 plakalı Dacia marka otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu yoldan çıkarak, deniz kenarına uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği ileri sürülen ve kalbi duran sürücüye kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Ağır yaralı halde Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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