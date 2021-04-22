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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

OLAY YERİ

Hastane Başsağlığı Cennet Kalp Krizi Direksiyon 

-MUHTARIN KONUŞMASI
-ACİL ÖNÜ
-ÖLEN VATANDAŞIN FOTO

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Malkara ilçesine bağlı İbrice Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden otomobiliyle Malkara’ya yola çıkan Ahmet Tunus (55), birkaç dakika sonra otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlık geçirdi. Elektrik direğine çarpan otomobilde kalp krizi geçirdiği belirlenen Tunus, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İbrice Mahallesi Muhtarı Erol Dağ, “Mahalle sakinimiz Ahmet Tunus’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. İyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.
Ahmet Tunus’un yaklaşık 9 yıl önce anjiyo tedavisi geçirdiği öğrenildi.
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