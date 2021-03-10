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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren sürücüye polis ve bekçilerin müdahale etmesine ait detaylar

İlk Müdahale Kalp Masajı Harekete Geç Sağlık Ekipleri Sağlıkçı 

-Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerinin talihsiz sürücüye dakikalarca müdahale etmesine ait detaylar
-Kalp krizi geçiren sürücünün yapılan müdahalelerin ardından 112 Acil Yardım ambulansına konulmasına ait detaylar

( BALIKESİR )- Polis ve sağlıkçılardan kalp krizi geçiren sürücüye yoğun müdahale yetmedi- Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaldırıma çıktı BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, önce polis ve bekçilerin ilk müdahalesi, sonrasında da olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen kurtarılamadı. Edinilen bilgiye göre; sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00 sıralarında 34 JND 14 plakalı özel otomobil, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda polis uygulama noktasına girdiği sırada kaldırıma çıkarak durabildi. Hemen harekete geçen polis ve bekçiler, direksiyon başındaki 65 yaşındaki Ahmet Yanık isimli sürücünün kalp krizi geçirdiğini fark etti. 112 Acil Yardım ekiplerine haber veren polis ve bekçiler sürücü Yanık’ı araçtan dışarı çıkararak kalp masajı yapmaya başladı.
112 sağlık ekipleri gelinceye kadar hummalı bir şekilde kalp masajını sürdüren polis ve bekçiler solunumu ve nabzı minimuma düşen talihsiz sürücüyü hummalı çabalarla hayatta tutabilmeyi başardı. 112 Acil Yardım ekiplerinin müdahalesi sırasında, yoldan geçerken durumu gören ve sağlıkçı olduğu öğrenilen bir vatandaş da sağlık ekiplerine yardımcı oldu. Nabzı ve solunumu durma noktasına gelen Ahmet Yanık, polis ve bekçilerin de yardımıyla ambulansa konularak Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Yanık’ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Talihsiz sürücünün hayatını kaybetmesi ona müdahale eden polis ve bekçileri üzdü.
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