Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Direksiyon başında kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti

Direksiyon başında kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti

adli tıp genel ve detay görüntüler,

Hastane Adli Tıp Kalp Krizi Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-cenazenin araca konması ve aracın çıkış yapması,
-genel ve detay görüntüler,
-Fotoğraf

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te, direksiyon başında kalp krizi geçiren 55 yaşındaki adam, direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçla kaldırıma çıkarak durabildi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan talihsiz adam, kalp krizinden hayatını kaybetti. Olay, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi Beykent Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden de kalp rahatsızlığı olan Memik Yiğit, sabah saatlerinde, kırsal Karacaören Mahallesi'ndeki evinden Gaziantep kent merkezinde bulunan bir hastaneye kontrole gitmek için 27 L 4613 plakalı aracıyla yola çıktı. Gaziantep kent girişindeki Beykent Kavşağı yakınlarında fenalaşan Memik Yiğit, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki kaldırıma çıkarak durabildi. Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.
Kazada yara almadı, kalp krizinden hayatını kaybetti Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonrası yara almayan Memik Yiğit'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği için direksiyon hakimiyetini kaybettiği tespit edilen 55 yaşındaki Memik Yiğit, durumunun kötüleşmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Memik Yiğit'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Karacaören Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (SVY-SD-
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı