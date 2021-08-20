Direksiyon başında kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti

-cenazenin araca konması ve aracın çıkış yapması,

-genel ve detay görüntüler,

-Fotoğraf



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te, direksiyon başında kalp krizi geçiren 55 yaşındaki adam, direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçla kaldırıma çıkarak durabildi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan talihsiz adam, kalp krizinden hayatını kaybetti. Olay, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi Beykent Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden de kalp rahatsızlığı olan Memik Yiğit, sabah saatlerinde, kırsal Karacaören Mahallesi'ndeki evinden Gaziantep kent merkezinde bulunan bir hastaneye kontrole gitmek için 27 L 4613 plakalı aracıyla yola çıktı. Gaziantep kent girişindeki Beykent Kavşağı yakınlarında fenalaşan Memik Yiğit, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki kaldırıma çıkarak durabildi. Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Kazada yara almadı, kalp krizinden hayatını kaybetti Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonrası yara almayan Memik Yiğit'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği için direksiyon hakimiyetini kaybettiği tespit edilen 55 yaşındaki Memik Yiğit, durumunun kötüleşmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Memik Yiğit'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Karacaören Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (SVY-SD-

