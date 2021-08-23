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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, imdadına vatandaşlar yetişti
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, imdadına vatandaşlar yetişti

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, imdadına vatandaşlar yetişti

-Olay yeri detay

İlk Müdahale Kalp Krizi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

--araç detay
--sürücünün çıkartılması
--sedye ile ambulansa taşınması
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Sürücünüm yardımına önce vatandaşlar ardından sağlık ekipleri yetişti. Kaza, kentin en işlek bölgesi olan Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon başında kalp kiriz geçiren Ö.F. S., 34 NT 2879 plakalı otomobili ile kaldırıma çaptı. Sürücünün rahatsızlandığı fark eden çevredeki vatandaşlar Ö.F.S.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, adamın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ö.F.S., olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (CK-YRT-
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