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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Kavşakta duran otomobil

Polis Hastane Kalp Krizi Polis Ekipleri Direksiyon 

-Otomobilin kırılan ön camı
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Otomobilin çekici ile kaldırılması
-Ölen Selman Günaydın'ın fotoğrafları

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da direksiyon başında kalp krizi geçiren 2 çocuk babası adam, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay, gece saat 23.45 sıralarında Cedit Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Selman Günaydın (50), idaresindeki 70 AU 170 plakalı otomobili ile seyir halindeyken biranda direksiyon başında rahatsızlanarak bilincini kaybetti. O sırada oradan geçmekte olan diğer sürücüler Selman Günaydın’ın rahatsızlandığını fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine haber etti. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, aracın kapılarının otomatik kilitlenmesi sebebi ile sürücüye müdahale edemedi. Daha sonra vatandaşlar tarafından otomobilin sağ ön camı kırılarak sürücü içeriden çıkarıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Selman Günaydın’ın emlakçılık yaptığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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