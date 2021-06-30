Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Direksiyon başında fenalaşan sürücünün son refleksi muhtemel faciayı önledi

Direksiyon başında fenalaşan sürücünün son refleksi muhtemel faciayı önledi

Olay yerinden detay

Acil Servis İlk Müdahale 112 Acil Servis Yaşlı Adam Direksiyon 

-Fenalaşan Dursun Ali Arslan'ın sedye ile ambulansa kaldırılması
-Görgü tanıklarının olayı polise anlatması ve röportaj
-Otomobilin içinden detay
-Trafikten detay
-Ambulansın gitmesi
-Otomobilin çekici ile götürülmesi
-Genel görüntü

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun’da trafikte direksiyon başında fenalaşan sürücü son bir refleksle otomobili yol kenarına çekmeyi başararak, muhtemel faciayı önledi. Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, sürücü Dursun Ali Arslan (63) 55 ADB 18 plakalı otomobili ile trafikte seyir halindeyken fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Arslan, otomobilin hakimiyetini zorda olsa sağlayarak birkaç denemenin ardından yol kenarında durabildi. Otomobilin durmasıyla birlikte trafik aksarken, durumu fark eden diğer sürücüler ise hemen Dursun Ali Arslan’ın yanına koştu. Arslan’ı şoför koltuğundan indiren vatandaşlar, yaşlı adamı refüjün kenarındaki yeşillik alana yatırarak su verdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, bilinci yerinde olmayan Dursun Ali Arslan’a ilk müdahaleyi yaparak, yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Arslan, daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaşanan olayı anlatan ve fenalaşan sürücüyü otomobilden çıkartan vatandaşlar, “Bir kaza olmadı. Sürücü rahatsızlanınca araba yolda durdu. Trafik kilitlendi. Biz de arkasından otomobil ile seyrediyorduk. Araba önümüzde ileri geri yapıyordu sonra da yol kenarında sabitlemeyi başardı” dediler. Olayın ardından yaklaşık 10 dakika trafik tek şeritten işlerken, olay yerine çağrılan çekici ile Arslan’a ait otomobil olay yerinden çekildi ve trafik normal seyrine döndü. (ED-SLH-
İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı