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Direğe çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Direğe çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı

Direğe çarpan otomobil parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı

Araçtan detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

Acil Servis 112 Acil Servis Aydın Direksiyon Aydınlatma Direği 


- Samsun’da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarparak parçalandığı kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Karaağaç mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Erdem Ç.'nin kullandığı 06 FP 1448 plakalı Peugeot 301 marka/model otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan otomobil parçalara ayrıldı. Kazada, aynı aileden Huriye Ç. hayatını kaybederken, Erdem Ç. ve kızı Zeynep Ç. yaralandı. Bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (İCÇ-SLH-SO-Y)
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