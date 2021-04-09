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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

Direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

Hurdaya dönen araçtan detaylar

Ağır Yaralı 

-Olay yerinden detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir otomobilin direğe çarparak hurdaya döndüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus. C.'nin kullandığı 55 ABE 513 plakalı Renault Symbol marka/model otomobil seyir halindeyken üniversite üst geçidi yol ayrımındaki direğe çarptı. Kazada sürücü Yunus C. ve yolcu Emrah B.(33) ağır yaralandı. Yaralılar ambulans ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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