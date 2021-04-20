Dini değerlerle alay eden şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

- Adana'da Çoban Dede türbesi içinde video çekip, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle Ramazan ayında dini değerlerle alay eden H.Ş., Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Çoban Dede Türbesi içerisinde sosyal medyada dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde Tiktok videosu çekti. Tepki çeken görüntülerin ardından H.Ş., yeni çekimler için geldiği Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alındı. H.Ş., sorgusu tamamlandıktan sonra TCK'nın 216'ncı maddesi gereği "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan adliyeye sevk edildi. H.Ş. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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