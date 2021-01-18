Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dinek Dağı beyaza büründü

Dinek Dağı beyaza büründü

Dinek Dağı drone görüntüsü

Kar Topu Yağan Kar Yağışı 

-Gençler kar topu oynarken
-Çocuklardan detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE - DRONE)- Bin 744 rakımlı dağda kar keyfi KIRIKKALE

- Kırıkkale’de yer alan Dinek Dağı’na yağan kar birlikte oluşan eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi. Bin 744 rakımlı dağa çıkan vatandaşlar da karın keyfini çıkardı. Kırıkkale'de bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Dinek Dağı beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrası kentin çevresindeki beyaz örtüyle kaplanan dağlarda kartpostallık görüntüler oluştu. Kent merkezi ve yerleşim yerlerinde etkili olmayan kar dağlarda ise güzel manzara ortaya çıkardı. Bin 747 rakımlı dağda oluşan kar manzarası da drone ile havadan görüntülendi. Kırıkkale Valiliğince turizme kazandırılan 1744 rakımlı Dinek Dağı’ndaki Atlı Safari ve Doğa Parkı’na vatandaşlar akın etti. Korona virüsü önlemleri nedeniyle eğlence mekanları ile kafelerin geçici süre ile kapanmasının ardından sosyal aktivite arayışına çıkan vatandaşlarda çocuklarıyla birlikte Dinek Dağında kar topu oynadı. Bazıları ise kar manzarasına karşı 7 metrelik salıncakta sallanarak vakit geçirdi. (HA-KA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı