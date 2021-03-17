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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dinar’dan gelen görüntüler kış mevsiminin devam ettiğini gözler önüne serdi

Dinar’dan gelen görüntüler kış mevsiminin devam ettiğini gözler önüne serdi

İş makinelerinin kar temizliği yapmalarından fotoğraf

Kar Kalınlığı Kar Temizliği Karla Mücadele Harekete Geç Kış Mevsimi 

-Açılan yollardan görüntü
-Yayladan görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı yayla yolunda karla mücadele başladı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Cerit yaylasında yol açma ve kar küreme çalışması başlatıldı. Dinar Kaymakamlığı bölgede olumsuzluk yaşanmasının önüne geçmek için hummalı bir çalışma başlattı. Mart ayının sonlarının doğru bölgeden gelen görüntü ve fotoğraflar adeta kış mevsiminin bitmediğini gösterdi. Nüfus bahar aylarında yaklaşık 200 yerleşik kişiyi bulan 1500 rakımlı Cerit yaylası çevresinde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulunca yaylaya çıkan yollar kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bunun üzerine Dinar Kaymakamlığı harekete geçerek yolların açılması için harekete geçti. Dinar Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgede kar küreme ve temizlik çalışması yaptı. Çalışmanın ardından yollar ulaşıma açılırken, ay sonuna doğru yayla sakinlerinin bölgeye geleceği öğrenildi.
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