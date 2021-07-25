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DİNANT - Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu (2)
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
DİNANT - Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu (2)

DİNANT - Belçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden oldu (2)

- Belçika'nın Dinant kentinde sel sularıyla kabaran Meuse Nehri - Sel sularının sürüklediği çok sayıda araç - Sokaklarda terkedilmiş araçlar - Ekiplerin çalışmasıBelçika'da aşırı yağışlar yeniden sele neden olduBRÜKSEL (AA) - Belçika'da 10 gün önce meydana gelen sel felaketinin ardından ülkenin güneydoğusundaki Namur ve Dinant gibi şehirler bir kez daha sele teslim oldu.Gün içindeki aşırı yağış nedeniyle akşam saatlerinde Namur kentinde bazı sokaklarda su baskınları meydana geldi. Birçok evin giriş ve bodrum katlarını su bastı.Sosyal medyada bölgede yaşayanların paylaştığı görüntülerde Dinant'ta bazı araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği görüldü.
Sel nedeniyle bölgede bazı yolların kapandığı, bir istinat duvarının yıkılması nedeniyle çok sayıda evin boşaltıldığı bildirildi.
Selin neden olduğu tahribat ve can kaybı olup olmadığı konusunda henüz net bilgi bulunmuyor.Meteoroloji yetkilileri, gün içinde aşırı yağış olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.Belçika'nın doğusunda 10 gün önce meydana gelen sellerde 37 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca ev çökmüş, çok sayıda bina kullanılamaz hale gelmişti.

İstinat Duvarı Sel Felaketi Bodrum Aşırı Yağış Felaket 

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