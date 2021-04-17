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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Dilencilikte çığır açan yöntem.. Yüksek sesle ilahi okuyarak sokakta dilendiler

Dilencilikte çığır açan yöntem.. Yüksek sesle ilahi okuyarak sokakta dilendiler

Dilencilerin sokakta dua ve ilahi okuyarak dolaştığı anların cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri

( SAKARYA ) SAKARYA

Karya Kamera Uttu Cep Telefonu 


- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dilenciler Ramazan ayı dolayısıyla sistem değiştirip, sokaklarda yüksek sesle ilahi okuyarak dilenmeye başladı.
Dilencilikte çığır açan o yöntem ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.Sakarya’nın dört bir yanında insanların manevi duygularını sömürerek para isteyen dilenciler adeta şehri mesken tuttu. Kentin her köşesinde rastlamanın mümkün olduğu dilenciler, Ramazan ayı dolayısıyla sistem değiştirip, sokaklarda yüksek sesle ilahi okuyarak dilenmeye başladı.
Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi'nde yaşanan dilencilik olayı ise görenleri şaşkına çevirdi. Dilenciler, yan yana yüksek sesle ilahi okuyarak sokakta yürüdü. Cep telefonu görüntülerinde, iki dilencinin yan yana dolaşması, bir dilencinin ise yüksek sesle ilahi okuyarak sokakta dolaşması yer alıyor.
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