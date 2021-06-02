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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dilenci parayı çocuk bezine sakladı

Dilenci parayı çocuk bezine sakladı

- Zabıtanın çocuk bezinden para çıkarması

( KAYSERİ )- Zabıtadan dilencilere operasyon KAYSERİ

Polis Polis Merkezi Duygu Sömürüsü Zabıta 


- Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı tarafından duygu sömürüsü yaparak cam silen, mendil satan ve küçük yaşta çalıştırılan çocuklara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Bir ayda küçük yaştaki 27 çocuk tutanak karşılığı polis merkezine götürülürken, zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde bir dilencinin çocuk bezine sakladığı 127 TL para tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde, ana arterlerde, kavşaklarda, bulvarlarda, duygu sömürüsü yaparak cam silen, mendil satan ve küçük yaşta çalıştırılan çocuklara yönelik denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor. 2021 yılı mayıs ayı sonu itibariyle denetimlerde toplam 260 dilenciye müdahale edilirken, küçük yaştaki 27 çocuk, tutanak karşılığı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan üst aramalarında üzerinden çıkan paralar ise kamuya aktarıldı. Ayrıca kabahatler kanununun ilgisi maddesi gereği yasal işlem yapılarak bulundukları yerden men edildi. Parayı çocuk bezine saklamış Öte yandan yapılan denetimlerde dilencilerin duygu sömürüsü yaparak toplamış oldukları paraları, üst aramalarında zabıtaya yakalatmamak için çeşitli yöntemleri kullandıkları görüldü.
Zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde dilencinin çocuk bezine sakladığı 127 TL para tespit edildi. Dilenci hakkında kabahatler kanununun ilgili maddesi gereği yasal işlem yapıldı. (TB-
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