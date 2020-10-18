Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Dilenci kılığına girdi, 1 saatte 250 lira kazandı

Dilenci kılığına girdi, 1 saatte 250 lira kazandı

Dilenci kılığına giren tiyatrocu

Farkındalık Tiyatro Oyuncusu 

-vatandaşları rahatsız etmeden dilenmesi
-aldığı parayı geri vermesi
-kim olduğunu açıklaması
-1 saatte kazandığı parayı açıklaması
-farklı kişiler ve farklı açılardan detaylar

( BURSA )- Tiyatro oyuncusu dilenci kılığında sokaklarda gezdi BURSA

- Bursa'da dilenci kılığına giren tiyatro oyuncusu, farkındalık oluşturmak için dilendi. Vatandaşlardan para isteyen tiyatrocu, daha sonra onlara uyarılarda bulundu. İnegöl Belediyesi olarak dilenciliğe farkındalık oluşturmak isteyen tiyatro oyuncusu, dilenci kılığına girerek sokak sokak dilendi. Vatandaşlardan 'Allah rızası için bir yemek parası' diyerek duygularını sömüren tiyatrocu, para veren kişileri ise daha sonra geri çağırıp kendini tanıttı. Aldığı parayı geri veren tiyatrocu, dilenen hiç bir kimseye para verilmemesini istedi. Maalesef insanların duygularının sömürüldüğünü belirten tiyatrocu, devletin, belediyelerin yardıma muhtaç olan insanlara gereken yardımı yaptığını söyledi.

1 saatlik dilenmenin sonucu kazandığı paranın 250 lira olduğuna dikkat çeken tiyatrocu, bunu meslek haline getirenlerin ise günlük bin 500 liraya kadar kazandığını belirtti.
Kimi vatandaşlar ise, bazı kişilerin artık bu işten tanınır hale geldiğini o yüzden onlara para vermediğini söyledi.

(AÇ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı