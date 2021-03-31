Dilenci kadının tuvalet oyununu zabıta yutmadı

-dilenci kadını zabıta minibüsüne bindirmeleri



( BURSA -ÖZEL)- Tuvalete gitmek için tutturdu zabıta izin vermedi- Zabıtaya yakalanan dilenci kadın "Söz veriyorum, bırakıyorum, yapmayacağım artık bu işi" diye direndi BURSA



- Bursa'da dilencilik yaparken zabıta ekiplerine yakalanan yaşlı kadın, karakola gitmemek için türlü oyunlara başvurdu. Önce dilencilik sanki bir meslekmiş gibi "Bırakıyorum. bir daha bu işi yapmayacağım" diyerek söz veren yaşlı kadın, ekipleri kandıramayınca 'tuvalete gitmek istiyorum' diye tutturdu. Yaşlı kadının üzerindeki paraları ve altını saklamak için tuvalete gitmek istediğini çözen ekipler buna da izin vermeyince tartışma çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı kadını zabıta aracına bindirip karakola götürdü. Karakolda yapılan aramada dilenci kadının üzerinden yarım altın ve bin 500 lira çıktı. Paralara el konulurken, kendisi hakkında Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Edinilen bilgiye göre, Kırcaali Mahallesi Haşimişcan Caddesi üzerinde dilenen bir kadını fark eden zabıta ekipleri kadının yanına gitti. Sokak ortasında dilenmenin yasak olduğunu belirten ekipler dilenci kadını zabıta aracına bindirip karakola götürmek istedi. Bir daha bu işi yapmayacağını belirtip ekiplere söz veren dilenci kadın zabıtayı ikna edemeyince bu seferde tuvalete gitme bahanesini öne sürdü. Israrla tuvalete gitmek isteyen dilenciye görevli zabıta memurları izin vermeyince ilginç diyaloglar yaşandı. Yaşlı kadının üzerinde bulunan paraları gizlemek için tuvalete girmek istediğini belirten zabıtalar kadının üzerinde yaptıkları aramada dilencilikle kazandığı düşünülen yarım altın ve bin 500 liraya el koydu. Dilenci kadın zabıta karakoluna götürülüp kayıt için imzası alındı.



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