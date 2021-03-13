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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Dikkatsizlik kazaya neden oldu

- Dikkatsizlik kazaya neden oldu

Kazanın MOBESE görüntüsü

( NİĞDE ) NİĞDE

Trafik Kazası Kamera 


- Niğde'de traktör sürücüsünün dikkatsiz bir şekilde kavşakta dönmesi kazaya neden oldu. Niğde’de meydana gelen trafik kazası, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün dikkatsiz bir şekilde kavşakta dönmeye çalıştığı traktöre bağlı römork, yanındaki araca çarptı. Kazada otomobilin tamponu düşerken, sürücüsü de neye uğradığını şaşırdı. (YE-AG-
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