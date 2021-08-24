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Dikkatsizlik kaza getirdi: 3 yaralı
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Dikkatsizlik kaza getirdi: 3 yaralı

Dikkatsizlik kaza getirdi: 3 yaralı

KAZA BÖLGESİ YARALILAR

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri 

-KAZA BÖLGESİ MÜDAHALE
-OLAY YERİ
-DETAYLAR

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Samsun-Ordu karayolu Yüceler Mahallesi Cezaevi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametinden Fatsa'ya doğru ilerlemekte olan Ömer Y. idaresindeki 55 ZC 783 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Seyhan F.'nin kullandığı 52 AAK 460 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 55 ZC 783 plakalı otomobil refüje, 52 AAK 460 plakalı otomobil de sağ şeritte bulunan alana fırladı. Kaza sonrası sürücü Ömer Y. yanında bulunan eşi Aygül Y., diğer araç sürücüsü Seyhan F. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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