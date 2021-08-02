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Dikkatsiz sürücünün neden olduğu kaza kamerada
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dikkatsiz sürücünün neden olduğu kaza kamerada

Dikkatsiz sürücünün neden olduğu kaza kamerada

KGYS kaza anı görüntüsü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

Trafik Kazası Kamera Dikkatsiz Sürücü 


- Denizli’de dikkatsiz sürücünün neden olduğu trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde KGYS kameralarının kaydettiği trafik kazaları görüntülerini paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Pamukkale ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde seyir eden bir pikabın yol ortasında bir anda durdu. Arkasından gelen minibüsün takip mesafesini korumaması kazayı da beraberinde getirdi. Kaza sonucu iki araçta da maddi hasar oluştu.
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