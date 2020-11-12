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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Dikkatsiz sürücülerin kaza anı kamerada

Dikkatsiz sürücülerin kaza anı kamerada

KGYS kamera görüntüleri

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

Kamera Kırmızı Işık Işık İhlali Dikkatsiz Sürücü 


- Kırıkkale'de kavşaktan geçmeye çalışan dikkatsiz sürücülerin kaza anı KGYS kameralarınca görüntülendi.Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerindeki kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, karşı yola geçmek isteyen başka bir otomobile çarptı. Trafik ışıklarının çalışmadığı diğer bir kazada ise kavşaktan dönmeye çalışan bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Dikkatsiz sürücülerin kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin de kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
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