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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
‘Dikkat et kaza yaparsın’ dediği komşusunun kazasına denk geldi

‘Dikkat et kaza yaparsın’ dediği komşusunun kazasına denk geldi

Kazaya karışan araçlar detaylar

İlk Müdahale Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Röportajlar

( SAKARYA )- Kazaya denk gelen komşu Ayhan Türkoğlu: “Dikkatli git diye uyardım, kazasına denk gelince üzüldüm”- Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesi liman kavşağında otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsünü bir gün önceden uyaran komşusu Ayhan Türkoğlu’nun kazaya denk gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kaza, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi D-010 karayolu İstanbul Caddesi liman kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden liman istikametine seyir halinde olan Eren Yerşen idaresindeki 67 ABJ 539 plakalı Doğan markalı otomobil ile Karasu istikametinden Yeni Mahalle istikametine giden gitmekte olan Ayberk Uray idaresindeki 10 TZ 152 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Uray, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Uray, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kavşakta meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı. Çarpışmayalım diye gaza bastı Otomobil sürücüsü Eren Yerşen, “Arkadaşı gördüm. Bir arabada arkasından çıktı. Araba hızlı geçiyordu. Arkadaşı görünce soldan kaçsın diye gaza basıp sol şeridi ona açacaktım. İlk defa başına böyle bir şey gelmiş. Heyecan yaptı, frene bastı. Kaydı, arka tarafa vurdu. Arkadaşta şu an bir şey yok” dedi.
Bir gün önce dikkatli git, yavaş kullan diye uyardım Bir gün önceden motosiklet sürücüsü Ayberk Uray’ı uyardığını vurgulayan komşusu Ayhan Türkoğlu, “Büyük motor, yeni almışsın. Yavaş kullan. Dikkatli git. Kendini kola, dedim. Fakat çarşıdan gelirken de kazasına denk geldim. Üzüldüm yani” diye konuştu.
(EA-BCT-
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