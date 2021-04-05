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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
'Dikkat Aile Var' adlı oyun Hakkâri’de sahnelendi

'Dikkat Aile Var' adlı oyun Hakkâri’de sahnelendi

Tiyatronun sahne alması

Yarış Televizyon Allah Güzellik Yarışması Kışla 

-Bazı bölümlerden detay görüntüler
-Valinin alkışlanması
-Valinin sahneye çıkması ve konuşması
-Toplu fotoğraf

( HAKKARİ ) "Dikkat Aile Var" adlı oyun Hakkâri’de sahnelendi HAKKARİ

- Hakkari’de sahnelenen "Dikkat Aile Var" adlı oyun büyük beğeni topladı. Hakkari Belediyesi'nin Kültürel Faaliyetleri kapsamında Tiyatro Balans Tiyatro Ekibi tarafından Haluk Işık’ın yazdığı Metin Karaman’ın yönettiği "Dikkat Aile Var" adlı oyun, ücretsiz olarak Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi. Tiyatro oyununu Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ile vatandaşlar katıldı.
Oyundan sonra oyucuları tebrik edene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tiyatro ekibinin Anadolu'nun her köşesini gezip insanları mutlu ettiğini söyledi.

Uzun süredir salonda tiyatro izlemediklerini belirten Akbıyık,”' Metin Bey bu hayatın içinden hepimize ders olan tiyatrosunu hep birlikte keyifle zevkle izledik. Ben tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde koronasız günlerde bol bol sinema ,tiyatro izleyeceğiz. ''dedi.
B,ir saat süren tiyatroda, televizyondaki mafya dizilerinden etkilenip mafya olma hayali kuran bir oğul, yarışma programlarındaki insanların sahte şöhretlerine özenip güzellik yarışmasına katılmak isteyen bir kız ve çocuklarının hayallerine yardımcı olmakla eşinin dünyası arasında sıkışmış bir anne anlatıldı. Yaşanan bu olaylardan hiç haberi olmadan hayat kavgasına devam eden, aldığı maaşla ay sonunu getirebildiğinde mutlu olan ve ailesinin de mutlu olduğunu düşünen bir babanın hikayesini konu edinen oyun konu edildi. (ft)
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