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Dikiş makinesi yüzünden komşusunu öldüren zanlıdan gazeteciye; 'Sen hakim misin'
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dikiş makinesi yüzünden komşusunu öldüren zanlıdan gazeteciye; 'Sen hakim misin'

Dikiş makinesi yüzünden komşusunu öldüren zanlıdan gazeteciye; 'Sen hakim misin'

Şahısların hastaneye giriş ve çıkışlarından görüntü

Gürültü İş Makinesi Polis Merkezi Kalp Masajı Bıçaklı Kavga 

-Alınan geniş güvenlik önlemlerinden görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ ) Dikiş makinesi yüzünden komşusunu öldüren zanlıdan gazeteciye; "Sen hakim misin"- Dikiş makinesi gürültüsü nedeniyle tartıştığı komşusunu öldüren baba ve iki oğlu tutuklandı- Karakola gidip şikayet ettiği komşusunu öldüren Osman Kaya;- "Aileme yönelik küfür ve hakaretleri artık dayanılmaz hale gelmişti" DENİZLİ

- Denizli’de evinde çalıştırdığı dikiş makinesi gürültüsü yüzünden kendisini uyaran komşusunu bıçaklayarak öldüren baba ve iki oğlu tutuklandı. "Aileme yönelik küfür ve hakaretleri artık dayanılmaz hale gelmişti" diyerek kendisini savunan zanlı, pişman olup olmadığını soran gazeteciye; "Sen hakim misin" cevabını verdi. Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde meydana gelen olayda; akşam saatlerinde dikiş makinesi çalıştırdığı için kendisini uyaran komşusu Ümit Çetin (39) ile sözlü tartışmaya giren Osman Kaya, polis merkezine giderek komşusundan şikayetçi oldu. Ümit Çetin, şikayet üzerine ifade vermek için karakola götürüleceği sırada sokakta karşılaşan her iki aileden yaklaşık 15 kişi arasında arbede yaşandı. Çıkan bıçaklı kavgalı kavgada ağır yaralanan Ümit Çetin, kalp masajı yapılarak hayata döndürülmesine rağmen kurtarılamadı. Pişman mısın sorusuna ‘Sen hakim misin’ diyerek cevap verdi Olayın ardından baba Osman Kaya ve oğulları Mehmet Kaya ve S.B.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ilk sorgusunda komşusunun ağır tahrikte bulunduğunu iddia ederek kendisini savunan Osman Kaya'nın “Sürekli olarak gürültü konusunda beni uyarıyordu. Ancak bu uyarıların yanına alkol alıp eşime, çocuklarıma ve bana hakaretler ediyordu. Artık katlanılmaz hale geldi. Son kavgamızda kendisinden şikayetçi oldum. Karakol dönüşü evime polisle dönmek istemedim. Evime gittikten sonra polisler Ümit Çetin’i almak için geldi. O sırada evden çıkarken yine eşime, çocuklarıma ve bana küfür ve de hakaretler edince dayanamadım” dediği öğrenildi. İfadesinin ardından adli makamlara sevk edilen baba Osman Kaya ile oğulları Mehmet Kaya ve S.B.K. "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı. Cezaevine teslim edilmeden önce son kez sağlık kontrolünden geçirilen Osman Kaya, hastane çıkışı kendilerine "Pişman mısınız, neden öldürdünüz" soruları yönelten gazetecilere, "Sen hakim misin’ diyerek cevap verdi. (FP-MB-
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