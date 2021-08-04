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Dikili-Salihler’de çıkan yangın kontrol altına alındı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dikili-Salihler’de çıkan yangın kontrol altına alındı

Dikili-Salihler’de çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangına ait detaylar

Sigara İzmariti Jandarma Ağaçlı Yangın Akkale 

-Vatnadaş RÖPO'leri
-Yangına amüdahaleye ait detaylar
-Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün açıklamaları
-Yangına ait detaylar

( BALIKESİR ) -- Yangının yol kenarından ağaçlık alana atılan bir sigara izmaritinden çıktığı üzerinde duruluyor BALIKESİR

- İzmir’in Dikili ilçesi Salihler mevkiinde çıkan arazi yangını kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Salihler altı mevkiinde yol kenarındaki ağaçlık bir alanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Birçok ağacın küle döndüğü yangına; İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Dikili Belediyesi ekipleri müdahale ederken, yangın mahallinde çok sayıda jandarma ve polis de görev aldı. Vatandaşların el birliğiyle alevlerle mücadele edip söndürülmesi için çabaladığı yangınla ilgili Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Yangının E-87 karayolunda seyreden bir araçtan sorumsuzca atılan sönmemiş bir sigara izmariti nedeniyle çıktığını sanıyoruz. Ama yoğun çalışmaların ardından çok şükür yangın kontrol altına alındı” dedi.
(SS-
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