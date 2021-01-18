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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dikili'de muhtarlardan 'kırsal mahalle' talebi

Dikili'de muhtarlardan 'kırsal mahalle' talebi

--Muhtar Neslihan Kutlu Maraş'ın konuşması

Harekete Geç 

---Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün durum değerlendirmesi

( İZMİR ) -- Dikili ilçesinde köy muhtarları, Kırsal Mahalle Statüsüne geçmek için Dikili Belediyesine başvurdu İZMİR

- 7254 Sayılı Torba Yasa'daki köy statüsüne ilişkin düzenlemenin 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması üzerine, Dikili ilçesindeki köy muhtarları, Kırsal Mahalle Statüsüne geçmek için Dikili Belediyesine başvurdu. Söz konusu Torba Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda yapılan düzenleme, Dikili'de köy muhtarlarını harekete geçirdi. Bir araya gelen köy muhtarları, Dikili Belediyesinden konuyla ilgili görüş almak ve yeni çıkan kanuna göre Kırsal Mahalle Statüsüne geçmek için başvuruda bulundu. Dikili Kültürevi’nde Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve mahalle muhtarları konuyu görüşmek üzere bir araya geldi. Bademli Mahallesi Muhtarı Neslihan Kutlu Maraş, muhtarlar adına söz alarak 16 Ekim’deki kanuna dayanarak Kırsal Mahalle Statüsüne geçmek istediklerini beyan etti. Muhtarların taleplerini dinledikten sonra açıklama yapan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Kırsal Mahalle Statüsünün gelişmekte olan bölgeleri kapsamadığını biliyoruz. Gelişme sahaları dışında kalan kırsal mahalleri ilgilendiren bir yasa. Dikili’de de Samanlık, Yenice gibi köylerimiz bu statüye uygun. Yeni kanununun neler getireceğini tam olarak bilmiyoruz. İzmir’in diğer ilçelerinde mahallelerden böyle bir talep henüz yok. Süreci takip etmek gerekir, artıları eksileri nedir incelemek gerekir. Mahallelerimizi olumsuz etkileyecek kararları almayalım." dedi.
Ayvalık örneği Dikilili mahalle muhtarları Ayvalık'ta belediye öncülüğünde 16 mahallenin Kırsal Mahalle Statüsüne geçtiğini hatırlatarak, bu statüye geçmenin üreticiye, köylüye faydası olacağını, belediyeye ödenen bir çok vergiden muaf kalınacağını ifade ettiler. (MS-ÖA)
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