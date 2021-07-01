Dikili Belediyesi’nin arsa satışına vatandaşlardan tepki geldi

--Köyün arazilerinin satışına tepkiler

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( İZMİR )- “Buralar bize atalarımızdan kaldı, sattırmayız” diyerek tepki gösterdiler İZMİR



- İzmir’in Dikili Belediyesi tarafından İslamlar Mahallesi’nde bulunan arsaları satışa çıkarmasına mahalle halkı tepki gösterirken, Mahalle Muhtarı Behçet Çetin, 1 Temmuz Perşembe günü satış ihalesinin yapılacağı yerde protesto gösterisi yapacaklarını söyledi.



İzmir’in Dikili ilçesi İslamlar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, Dikili Belediyesi tarafından 20’ye yakın köy arsasının satışı çıkarılmasına tepki gösterdi. Mahalle sakinleri ihalenin iptal edilmesi için tepkilerini alkışlar ile protesto ederek gösterirken, buralar bizlere atalarımızdan miras kaldı diyen yöre köylüsü, “Gençlerimiz yarın bir gün buralara dönüp yuva kurmak istediklerinde yer bulamayacaklar. Buralar bizim güvencemiz. Dedelerimiz bize bıraktı, bizde çocuklarımıza bırakmak istiyoruz. Bu kararda bir an önce vazgeçin” sözleriyle belediyenin kararına tepki gösterdi. “İtirazlarımızı CHP’li milletvekillerine de ilettik” Köy arsalarının 1 Temmuz Perşembe günü satış ihalesinin yapılacağı yerde protesto gösterilerinde bulunacaklarını belirten İslamlar Köyü Muhtarı Behçet Çetin, “Arsalarımız Büyükşehir Yasası ile belediye geçti ve belediye bunları ihale ile satmaya başladı.

Biz bu satışların olmaması için itiraz ettik. İtirazlarımızı CHP’li milletvekillerine de ilettik. Bu araziler 400, 500 bin liraya satılıyor. Köylünün alması imkânsız. Biz arsalarımızın satılmasını istemiyoruz. Satışın gerçekleştirileceği yere vatandaşlarımızla birlikte gidip protesto edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı da davet ediyoruz” dedi.

“Köyün gençleri şimdi ne yapacak?” İslamlar sakini Hulusi Akın ise, “Bu arsalar köy tüzel kişiliğimiz değişmeden önce, köyümüzün bütçesi tarafından hazırlandı. Plan, projeler bizim cebimizden çıktı. Belediyenin cebinden çıkmadı. Köyün gençleri şimdi ne yapacak? Nereye ev yapacak? Ayrıca belediyenin aldığı yeni kararla buralara bundan sonra taş evler yapmamız isteniyor. Köylünün lüks ev yapacak gücü mü var? Burası tatil köyü mü?” ifadelerini kullandı.

