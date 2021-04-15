“Didim Triatlon Türkiye Kupası” yarışlarının tanıtımı yapıldı

-Bld bşk konuşması

-Federasyon Bşk konuşması

-İlçe Kaymakamı konuşması

-Forma imzalanması ve toplu fotoğraf çekimi



- AYDIN



- Türkiye Triatlon Federasyonu ve Didim Belediyesi'nin işbirliğiyle organize edilecek olan “Didim Triatlon Türkiye kupası” 1-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışlarda milli takım mücadele edecek sporcuların seçmeleri de yapılacak. Türkiye Triatlon Federasyonu sezonun ikinci yarışını 01-02 Mayıs tarihlerinde Didim’de gerçekleştirilecek. Didim belediyesinin işbirliğiyle düzenlenecek olan “Didim Triatlon Türkiye kupası”yla ilgili olarak Didim belediyesi ek binasında bir tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Belediye başkanı A. Deniz Atabay, Türkiye Triatlon Federasyonu başkanı Bayram Yalçınkaya katıldı.

Toplantı öncesinde geçtiğimiz yıllarda yapılan “Didim Triatlon” yarışlarını anlatan video izlettirildi ardından Onur Şentürk tarafından yarışlarla ilgili teknik bilgiler verdi. “Triatlon Didim'in coğrafi yapısına uygun" Tanıtım toplantısında ilk konuşan Didim Belediye başkanı A. Deniz Atabay “Bu seneki program için buradayız. İlk yapıldığı günden beridir gerçekten bizi heyecanlandıran ve yaptığımız bir çok organizasyonun önüne geçen bir organizasyon oldu triatlon Federasyonla bir belediye ve halk olarak sıcak diyalog kurduk. Biz yar maratonu denedik ama halkımız tutmadım ve bıraktık. Triatlon artarak devam ediyor. İlk yaptığımız yılın sonunda o günü grevli arkadaşlarla şunu konuştuk. Triatlon Didim’in coğrafi yapısına uygun ve geliştirmemiz lazım demiştim ama bundan sonraki hedefimizin Didim’de Avrupa şampiyonasının bir ayağının olduğunu söylemiştim. Geldiğimiz noktada Federasyon başkanımızla bu dile getirildi.

Buna ciddi bir şekilde üstüne koyarsak buna sıcak bakacaklarını düşünüyorum. Didim belediyesi, çalışanları ve Didim halkı biz bunun için uğraşacağız. Pandemi koşulları içerisinde el verdiği süreci, hijyen kurallarına riayet ederek bunu başaracağımıza inanıyorum” dedi.

“Minikler iptal, milli takım seçmeleri olacak" Türkiye Triatlon Federasyonu başkanı Bayram Yalçınkaya ise “Didim ile camiamızın sinerjisi uydu. Biz sinerjimizin uyduğu yerde geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bizde parkur rekoru var. Sporcular kendini deniyor. 2019’da burada katılım rekoru kırıldı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından dolayı yoğun katılım kovid önlemlerini almamızı sağlayamayacak. Minik gruplarımızı iptal ettik. Biz başta sağlık diyoruz. İnsanlar yarışları özledi ama öncelik sağlık. Minik grupları bu yarışta iptal ettik. Para-tiri atletler burada olacak. Milli takım seçme niteliğinde yarışlar olacak. Yaş grubu sporcularımız olacak. Tüm grupları alsaydık 3 binin üzerinde spor turizmi oluşturacaktık, Didim için. Öncelik sağlık ama bu sene covid önlemleri dolayısıyla bu şekilde olacak. Biz uluslar arası platforma taşınacak organizasyon olarak görüyoruz burayı, gerekli girişimleri de Belediye başkanımız ve Kaymakam beyle görüşmemiz sonrasında burayı uluslar arası arenaya taşıyabiliriz” dedi.

Didim Kaymakamı Halil Avşar ise “Bu yıl Pandemi kuralları çerçevesine yapılacak bir etkinlik. Bununla ilgili Federasyonumuzla ve Belediye başkanımızla uzun görüşmelerimiz oldu. Yarışlar 2021’de farklı olacak. Pandemi kuralları çerçevesine ve sayının da düşük olduğu bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Başarılı bir triatlon gerçekleştirmek temennimiz.”dedi.

Konuşmaların ardından organizasyonun anısına formaya imzalar atıldı; ardından organizasyona katılacak iki sporcu basına poz verildi.

01-02 Mayıs 2021 tarihlerindeki Didim Triatlon Türkiye kupasında Yıldız, Genç, Elit, Paratriatlon, yaş grupları ve Mixed relay kategorilerinde 400’e yakın sporcunun Didim’e gelmesi bekleniyor. Didim’deki yarışlar Altınkum bölgesi, Atatürk bulvarı, Yalı caddesinde her yıl belirlenen bölgede düzenlenecek.



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