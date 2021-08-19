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Didim’de nitelikli yağma çetesi operasyon: 4 kişi tutuklandı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Didim’de nitelikli yağma çetesi operasyon: 4 kişi tutuklandı

Didim’de nitelikli yağma çetesi operasyon: 4 kişi tutuklandı

ZANLILARIN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ

( AYDIN ) AYDIN

Operasyon Uyuşturucu Leman Altın Nitelik 


- Aydın'ın Didim ilçesinde tehdit, hakaret, korkutma ve silah gösterme gibi eylemlerle nitelikli yağma yapan çete elemanları operasyonla ele geçirildi. 5 kişilik çetenin 4 elemanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Didim’de birden fazla kişi ile tehdit, hakaret, korkutma ve silah gösterme gibi eylemlerle nitelikli yağma yaparak kendilerine menfaat sağlayan çeteye Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyon neticesinde R.A., H.S., Ş.G., E.Ç. adlı zanlılar göz altına alınırken şüpheliler arasında yer alan G.Ç’nin ise başka bir suçtan Söke Cezaevinde olduğu tespit edildi. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarında ise bir adet hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Didim Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan zanlılar Didim Adliyesi'ne sevk edildi. Söke cezaevinde olan G. Ç.’nin SEGBİS yoluyla ifadesi alınırken diğer 4 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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