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Didim'de makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Didim'de makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı

Didim'de makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı

-Yangından genel görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

İtfaiye Aracı Zeytinli Zeytinlik Yangın Yangına Müdahale 


- Aydın'ın Didim ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın, Efeler Mahallesi İmbat Koyu Sitesi çevresindeki makilik ve zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. 2 arazöz, 4 itfaiye aracı ve iş makineleri ile yangına müdahale sürerken, yangının büyük bir alanda etkili olduğu öğrenildi. Çevresinde yazlık evlerin bulunduğu yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. (MU-OD-Y)
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