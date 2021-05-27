Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Didim'de korkunç cinayet, defalarca bıçaklanan genç feci şekilde can verdi

Didim'de korkunç cinayet, defalarca bıçaklanan genç feci şekilde can verdi

Güvenlik kamera görüntüleri

Akalan Kız Kardeş Avcılık Sağlık Ekipleri Cinayet 

-Bıçaklanan şahsın olay sonrası görüntüsü

( AYDIN )- Tartıştığı şahsı defalarca bıçaklayıp öldürdü- O anlar güvenlik kameralarına yansıdı AYDIN

- Aydın'ın Didim ilçesinde iddiaya göre bir kişi kız kardeşi ile görüşen şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Korkunç cinayet güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.Olay, Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, M.G. (17) kız kardeşi ile görüşmesini istemediği Yusuf Bulgan (20) ile konuşmak için buluştu. Araç içerisinde konuşmaya başlayan iki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. yanında getirdiği bıçakla Bulgan’ı araç içerisinde bıçaklamaya başladı.
Aldığı bıçak darbeleri ile can havliyle arabadan kaçan Bulgan, çevredeki bir sitenin bahçe kapısından girmeye çalışırken, onu takip eden M.G. tarafından yakalanarak tekrar defalarca bıçaklandı. Bulgan, bıçak darbeleri ile olduğu yere yığıldı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bulgan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın faili M.G.'nin ise polise teslim olduğu öğrenildi. 20 yaşında hayatını kaybeden Bulgan'ın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık incelemesinin ardından Bulgan’ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.“Cinayet güvenlik kameralarına yansıdı”Hayatını kaybeden Yusuf Bulgan’ın bıçaklanma anları çevredeki binaların güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde araç içerisinde bıçak darbeleri ile yara alan Bulgan’ın, koşarak uzaklaştığı ardından saklanmaya çalıştığı sitenin bahçe kapısında M.G. tarafından tekrar defalarca bıçaklandığı görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement