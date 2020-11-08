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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Didim'de kasım ayında deniz keyfi - AYDIN

Didim'de kasım ayında deniz keyfi - AYDIN

- Altınkum sahilinde denize girenler - Güneşlenen insanlarDidim'de kasım ayında deniz keyfiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde kasım ayı olmasına rağmen sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı.Termometrelerin 25 dereceyi gösterdiği ilçede tatillerini sürdüren turistler, denize girip plajlarda güneşlendi.Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle ünlü Altınkum Sahili'nde de yoğunluk oluştu.Denize girmeyenler ise sahil boyunca yürüyüş yapmayı tercih etti.

Yabancı Turist 

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