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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Didim Belediye Başkanı Atabay “Sağlığımız yerinde görevimizin başındayız”

Didim Belediye Başkanı Atabay “Sağlığımız yerinde görevimizin başındayız”

-Başkan Atabayın sosyal medyada paylaştığı video

( AYDIN ) - AYDIN

Sosyal Medya Polis Akalan Saldırı 


- Aydının Didim ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, kendisine ve avukatına yönelik saldırı sonrasında ilk kez olayla ilgili açıklama yaptı. Atabay sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda “Sağlığımız yerinde işimizin başındayız” mesajı verdi. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ile şahsı avukatına yönelik olarak gerçekleştirilen saldırı sonrasında ilk kez açıklama yaptı. Başkan Atabay sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda “Buradan tüm Didim halkına ve bize sosyal medyadan takip eden Didim dışındaki bir çok insana şunu söylemek istiyorum. Dünkü müessir olay herkes tarafından biliniyor, bizim sağlığımız yerinde, işimizin başındayız. Didim halkının huzurunu kaçırmak isteyen bu rant çetesine karşıda mücadelemize devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Didim halkının hakkını kimseye yedirmeyeceğimizi söyledik ve bu yolda da devam edeceğiz. Dünkü bu olayın failleri polis tarafından yakalanmış ve çok kısa zamanda yakalanmış olmaları herkesin yüreğine su serpti. Bu ilk değil sonda olmayabilir ama biz mücadelemize devam edeceğiz. Buradan tüm halkına şunu seslenmek istiyorum; görevimizin başındayız, sağlığımız yerinde bizi kimse korkutamaz. Bildiğimiz yoldan dürüst bir şekilde kanunlar çerçevesinde çalışmaya devam edeceğiz" (HÇ-OD-Y)
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