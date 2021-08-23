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Dicle Nehri kenarında mahsur kalan 9 vatandaşı JASAK kurtardı
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dicle Nehri kenarında mahsur kalan 9 vatandaşı JASAK kurtardı

Dicle Nehri kenarında mahsur kalan 9 vatandaşı JASAK kurtardı

Jandarma ekiplerinin çalışması

Hava Sıcaklığı Mahsur Kaldı Bild Baraj Kapakları Şili 

-Ailenin kurtarılması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken baraj kapaklarının açılmasıyla suyun yükselmesi sonucunda mahsur kalan 9 kişilik aile Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi (JASAK) tarafından botlarla kurtarıldı. Olay, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinin Hantepe Mahallesinden geçen Dicle Nehri kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentte hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca, serinlemek ve piknik yapan 9 kişilik aile, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldı. Ailenin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JASAK) ekipleri sevk edilirken, 9 kişilik aile JASAK ekiplerinin yaptıkları çalışması sonucu mahsur kaldıkları kıyıdan botlarla kurtardı. Jandarma açıklama yaptı Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Hantepe mahallesinde piknik yapan bir ailenin Dicle Nehri’nin ortasında mahsur kaldıkları ihbarı alınmıştır. Alınan ihbar üzerine, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olaya müdahale edilmiş ve suların yükselmesi ile birlikte Dicle Nehri’nin ortasında mahsur kalan 9 kişilik aile, ekiplerin çabası sonucu su üstü bot ile bulundukları alandan kurtarılmışlardır. Meydana gelen olaydan dolayı herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır” denildi. (SI-AKK-Y)
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