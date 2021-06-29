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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- DHKP/C üyesi olduğu gerekçesiyle aranan şahıs, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

- DHKP/C üyesi olduğu gerekçesiyle aranan şahıs, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

S.Ö.'nün uçaktan inişi

Savcı Fİrarİ Terör Örgütü Polis Ekipleri Kontrol Noktası 

-Pasaport kontrol noktasından görüntü
-Karakola getirilmesi
-Detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu gerekçesiyle aranan S.Ö., isimli şahıs Türkiye'ye giriş yapmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Edinilen bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari durumda bulunan S.Ö., Doha'dan İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak isteyen S.Ö., polis ekiplerince yakalandı. Savcılığa sevk edilen S.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (ÖFA
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