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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- DHKP-C operasyonunda yakalanan şüphelilerin 9’u tutuklandı

- DHKP-C operasyonunda yakalanan şüphelilerin 9’u tutuklandı

Zanlıların emniyetten sağlık kontrolüne çıkışı

Adli Kontrol Kozmik Oda Yurt Dışı Sağır Oda Terör Örgütü 

-Şüphelilerin hastaneden adliyeye sevk edilişi
-Detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP/C bünyesinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 27 şüpheliye yönelik 18 Aralık’ta kentte operasyon başlatmış, sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 16 örgüt üyesi yakalanmıştı. Örgüt üyelerince kullanılan Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi’nin saklı bölmelerinde ‘sağır oda’ diye tabir edilen kozmik odada ele geçirilen dijital arşivlerden yola çıkan terör polisi, örgütün yurt dışında bulunan sözde lider kadrosuyla yazışmaları bulunduğu ileri sürülen şüphelileri İstanbul TEM Şube’de sorguya aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 16 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 şüpheliden 9’u tutuklandı. Üç şüpheli savcılıkça serbest bırakılırken, geri kalan 4 zanlı ise ‘adli kontrol’ şartları uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (SK-YM-
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