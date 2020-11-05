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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 97 şüpheliden 49'u tutuklandı - İSTANBUL

DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 97 şüpheliden 49'u tutuklandı - İSTANBUL

- DHKP/C operasyonundan detay görüntüler - Şüphelilerin tutuklanması ve adliyeye sevk edilmesi İstanbul merkezli 12 ildeki DHKP/C operasyonu - Örgütün ana kadrosunda sözde yönetici pozisyonunda oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 97 şüpheliden 49'u tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 12 ilde, terör örgütü DHKP/C'nin sözde yönetici kadrosuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 97 kişiden 49'u tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Ekim'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 97 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklanırken 48'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 23 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
- Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP/C'nin "silahlı propaganda birliği", "illegal alan", "direniş meclisi", "halk meclisi", "alan komitesi" ve "mahalle komitesi" gibi sözde yapılanmalarında sorumlu düzeyde oldukları ve tabanın motivasyonunu yükseltmek için sansasyonel eylem arayışı içerisine girdikleri ileri sürülen 120 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Ekim'de İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 97 kişi yakalanmıştı.

Adli Kontrol Akalan Propaganda Terör Örgütü Halk Meclisi 

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